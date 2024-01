Stand: 24.01.2024 07:37 Uhr Vermisster 80-Jähriger aus Hannover ist tot

Nach monatelanger Suche ist ein vermisster 80-Jähriger tot aufgefunden worden. Mitarbeiter des Gewässerpflegeverbandes entdeckten die Leiche des Mannes an einem Bach in Hemmingen (Region Hannover). Nach der Obduktion schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Der Rentner war im Mai vergangenen Jahres aus einem Pflegeheim in Hannover-Wülfel verschwunden. Seitdem galt er als vermisst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Regional Hannover | 24.01.2024 | 08:30 Uhr