Stand: 08.12.2023 15:13 Uhr Vermisster 66-Jähriger aus Isernhagen ist tot

Der seit Ende September vermisste 66-jährige Mann aus Isernhagen (Region Hannover) ist tot. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich bei einer Ende November entdeckten, unbekannten Leiche um den Vermissten. Passanten hatten den leblosen Körper in Isernhagen/Altwarmbüchen entdeckt und die Polizei informiert. Ein Fremdverschulden ist laut Polizei auszuschließen. Der 66-Jährige war am 25. September von seinem Haus im Ortsteil Niederhägener Bauerschaft zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Bei der Suche hatte die Polizei Spürhunde und einen Hubschrauber eingesetzt. Die Ermittler bedanken sich bei allen, die bei der Fahndung unterstützt haben.

