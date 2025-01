Stand: 10.01.2025 12:21 Uhr Verletzter Greifvogel auf Fahrbahn - Polizei sperrt A7

Ein Greifvogel hat am Mittwoch auf der A7 für einen Polizeieinsatz und eine teilweise Fahrbahnsperrung gesorgt. Wie die Autobahnpolizei Hildesheim mitteilte, entdeckten Autofahrer um kurz nach 13 Uhr das verletzte Tier auf der Fahrbahn zwischen dem Autobahndreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fingen den Vogel dann mit Hilfe eines Netzes ein und brachten ihn in einer Transportbox zur Tiermedizinischen Hochschule nach Hannover, hieß es. Für die Dauer der Rettungsaktion war die Autobahn in Richtung Süden für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere