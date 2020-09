Stand: 01.09.2020 15:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Verfassungsschutz: Rot-Schwarz will Gesetz ändern

Die rot-schwarze Landesregierung hat am Dienstag eine Novelle des Niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. "Unser Ziel ist es, die Instrumente des Verfassungsschutzes zu stärken, ebenso aber beispielsweise die Auskunftsrechte der Bürgerinnen und Bürger und damit die Kontrollmöglichkeiten und die Transparenz", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der Verfassungsschutz operiere in einem hoch dynamischen Umfeld, das mache auch gesetzliche Anpassungen immer wieder notwendig. Der Gesetzentwurf wird jetzt in den Landtag eingebracht.

"Frühwarnsystem gegen Demokratie-Feinde"

Als beispielhaften Beleg für die Notwendigkeit der Novelle führte Pistorius die Corona-Demonstrationen am Wochenende in Berlin an. Rechtsextremisten hätten in Teilen die Versammlungen für ihre Ziele genutzt, begleitet von Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und allgemein Verunsicherten. "Um die Gefahren solcher Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen, brauchen wir einen gut aufgestellten Verfassungsschutz als Frühwarnsystem gegen Extremismus und Demokratie-Feinde", betonte Pistorius. Gleichzeitig gebe es nach wie vor Herausforderungen im islamistischen Bereich und ein Anwachsen der Gewalt aus dem rechts- und linksextremen Spektrum.

Betroffene bekommen leichter Auskunft

In der Extremismus-Prävention soll die Datenübermittlung an Einrichtungen erleichtert werden, die in der Präventions- und Ausstiegsarbeit tätig sind. Außerdem soll der Anspruch von Betroffenen, Auskunft über

gegebenenfalls gespeicherte Daten zu erhalten, an die Regelung des Bundesverfassungsschutzgesetzes angepasst werden. Einen Anspruch auf Auskunft hat danach jede Person, die auf einen konkreten Sachverhalt hinweist und ein besonderes Interesse an einer Auskunft darlegen kann.

Datenspeicherung ab dem 14. Lebensjahr möglich

Der Gesetzentwurf sieht des Weiteren vor, dass die Hürden für die Speicherung von Daten minderjähriger Extremisten ab dem 14. Lebensjahr gesenkt werden sollen. Damit soll laut Landesregierung dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Radikalisierungen teilweise bereits im jungen Alter Auswirkungen zeigen. Der Entwurf orientiert sich an der strafrechtlichen Schuldfähigkeit, die mit Vollendung des 14. Lebensjahres beginnt. Eine Speicherung vor diesem Mindestalter soll auch zukünftig nicht zulässig sein.

