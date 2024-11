Verdächtiger Staatsanwalt: Behörde in Osnabrück leitet Verfahren Stand: 19.11.2024 15:32 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt nicht mehr gegen einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt aus den eigenen Reihen. Das Verfahren wird nun von der Staatsanwaltschaft Osnabrück übernommen.

Das niedersächsische Justizministerium hatte den Fall zunächst nach Oldenburg delegiert. Dort habe Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) den Generalstaatsanwalt Andreas Heuer mit den weiteren Untersuchungen betraut, sagte eine Sprecherin. Heuer musste den Angaben zufolge eine Anklagebehörde aus seinem Zuständigkeitsbereich für die Ermittlungen bestimmen. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück habe das Ermittlungsverfahren gegen den verdächtigen Staatsanwalt übernommen, wie eine Sprecherin des niedersächsischen Justizministeriums auf Anfrage des NDR bestätigte. Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) berichtet.

Videos 3 Min Verbindungen zur Drogenmafia: Neue Vorwürfe gegen Staatsanwalt Die Opposition spricht von einem Justiz-Skandal. Investigativ-Journalist Benedikt Strunz mit einer Einordnung der Geschehnisse. (08.11.2024) 3 Min

Künftig immer eine andere Behörde zuständig

Wahlmann gab auch die Anweisung, dass Untersuchungen bei Verfehlungen im eigenen Haus künftig grundsätzlich an eine andere Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Bislang galt die Regel, dass für interne Ermittlungen zunächst die örtliche Staatsanwaltschaft zuständig ist. Auch die Staatsanwaltschaft Hannover hatte lange gegen den mutmaßlich korrupten Kollegen ermittelt - allerdings ohne Erfolg. Wahlmann hatte deshalb Kritik für ihren Umgang mit dem Fall einstecken müssen. Zunächst hatte das Ministerium argumentiert, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen den eigenen Kollegen aus seiner Sicht kein Problem und gut vertretbar seien. Die CDU-Fraktion im Niedersächsichen Landtag hatte diese Entscheidung als "untragbar" bezeichnet.

Seit Jahren wurde ein "Maulwurf" vermutet

Der 39 Jahre alte Staatsanwalt wird verdächtigt, jahrelang gegen Geld Dienstgeheimnisse an eine international operierende Kokainbande verraten und im Jahr 2021 vor einer bundesweiten Razzia gewarnt zu haben. Schon damals sei man davon ausgegangen, dass es einen "Maulwurf" bei den Behörden geben müsse, hatte ein Abteilungsleiter des Justizministeriums im Landtag gesagt. Bereits im November 2022 waren Räumlichkeiten des verdächtigen Staatsanwalts durchsucht worden - ohne Ergebnis. Der Mann sitzt inzwischen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall, des Verrats von Dienstgeheimnissen und Strafvereitelung in Untersuchungshaft.

Weitere Informationen Warnte Staatsanwalt Drogenmafia? Ermittlungen Thema im Landtag Der Staatsanwalt soll Informationen über eine bevorstehende Razzia weitergegeben haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. (08.11.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.11.2024 | 13:30 Uhr