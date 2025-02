Stand: 10.02.2025 15:50 Uhr Vater raucht: Zug fährt mit Kindern davon - Polizei findet Drogen

Wegen einer Raucherpause hat ein 52-jähriger Vater am Hauptbahnhof Hannover die Weiterfahrt seines Zuges verpasst. Weil sich sein Gepäck und die beiden Kinder noch im Zug befanden, informierte der Mann die Bundespolizei. Eine Streife habe daraufhin in Magdeburg die Kinder empfangen, teilten die Beamten mit. Bei einer Durchsuchung des Reisegepäcks in der Dienststelle stellten die Polizisten zwei Plastiktüten mit etwa 500 Gramm Cannabis sicher. Der Vater fuhr mit dem nächsten Zug nach Magdeburg. An seinem Gürtel fanden die Beamten zwei Messer. Der 52-Jährige und die Beweismittel wurden an die Landespolizei übergeben. Ihn erwarten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Führungsverbot innerhalb der Waffenverbotszone, hieß es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann mit seinen Kindern gehen.

