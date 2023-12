Stand: 02.12.2023 12:15 Uhr VW will gesamte Transporter-Flotte auf Elektro umstellen

Volkswagen will seine gesamte Transporter-Flotte auf Elektro umstellen. Nach Konzernangaben wird der große Transporter Crafter 2028 den Auftakt machen. Der Autobauer plane einen getakteten Modellwechsel, "nicht alle Modelle auf einmal, sondern sauber versetzt in einem vernünftigen Rhythmus", sagte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra. Am Ende solle unter dem Projektnamen "Space" eine komplette E-Fahrzeugfamilie entstehen. Dass nun die gesamte Flotte elektrifiziert wird, liegt am geplatzten Großauftrag von Audi: Die Ingolstädter Konzernschwester wollte ursprünglich von 2026 an in Hannover ein neues Elektro-Modell bauen lassen. Im September hatte Audi jedoch den Auftrag zurückgezogen. Als Ersatz habe jetzt VW Nutzfahrzeuge vom Konzern den Zuschlag für seine eigene Elektro-Plattform erhalten. Das schaffe die Möglichkeit, die gesamte Flotte zu elektrifizieren und gleiche den Wegfall des Audi-Auftrags am Ende mehr als aus. Bisher hatte die VW-Transportersparte mit Sitz in Hannover bei der E-Mobilität vor allem auf den 2022 gestarteten ID Buzz gesetzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel VW