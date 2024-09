VW: Ministerpräsident Weil bringt Vier-Tage-Woche ins Gespräch Stand: 05.09.2024 15:03 Uhr Angesichts der Sparpläne des VW-Vorstands hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Vier-Tage-Woche als mögliche Alternative zu Werksschließungen genannt. Auch die IG Metall hält das für denkbar.

Im Interview mit NDR Info betonte Weil erneut, er erwarte, dass keine Werke geschlossen werden. Vorher müsse über andere Möglichkeiten gesprochen werden - eine davon sei die Vier-Tage-Woche. Diese hatte der Autobauer aus Wolfsburg schon einmal Anfang der 1990er-Jahre eingeführt, um den Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen zu verhindern. Der Konzern kehrte erst 2006 zur Fünf-Tage-Woche zurück. Damals wurde auch die Beschäftigungsgarantie eingeführt, die nun aufgekündigt werden soll.

IG Metall: "Sollten nichts unversucht lassen"

Auch von der Bundeschefin der IG Metall, Christiane Benner, heißt es, eine Vier-Tage-Woche bei VW könne eine Option sein. "Wir sollten nichts unversucht lassen an Ideen, um die Beschäftigung zu erhalten", sagte sie am Rande einer tarifpolitischen Konferenz in Hannover. Dafür müsste sich aber auch die Arbeitgeberseite öffnen, die zuletzt kürzere Arbeitszeiten abgelehnt habe, so Brenner. Man wolle nun schnell mit dem Konzern ins Gespräch kommen. Wichtig sei, dass Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen vom Tisch kämen. Der VW-Betriebsrat reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß der IG Metall. Zu möglichen Lösungsansätzen können man sich derzeit noch nicht äußern, sagte ein Sprecher. "Generell gilt allerdings: Wenn es in den anstehenden Verhandlungen so weit ist, müssen alle kreativen Möglichkeiten in Betracht gezogen werden und gehören dann besprochen."

VW: Drohen Werksschließungen und Kündigungen?

Europas größter Autobauer hatte am Montag angekündigt, seinen Sparkurs bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen. Auch Werksschließungen in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen schließt der Konzern nicht länger aus. Die mit dem Betriebsrat vereinbarte Beschäftigungssicherung, die betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausschließt, soll aufgekündigt werden.

