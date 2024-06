Stand: 12.06.2024 08:52 Uhr Urteil nach mutmaßlichem Doppelmord in Hannover erwartet

Vor dem Landgericht Hannover soll am Vormittag das Urteil im Fall eines mutmaßlichen Doppelmordes fallen. Angeklagt ist ein 22-jähriger Mann, der im vergangenen November innerhalb von 15 Minuten in Hannover wahllos zwei Männer erstochen haben soll. Das erste Opfer wurde laut Anklage in einer Spielothek in der Nordstadt umgebracht, der zweite Mann kurz darauf vor einem Hotel nur einige hundert Meter entfernt. Ein Gutachter hat dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie attestiert. Damit gilt er vor Gericht als schuldunfähig.

