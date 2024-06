Stand: 07.06.2024 13:51 Uhr Unfall mit Rettungswagen bei Hannover - vier Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in der Region Hannover am Freitagvormittag vier Menschen verletzt worden. Der Krankenwagen wollte laut Feuerwehr in der Wedemark ein Auto überholen. Der Fahrer des Pkw hatte den Einsatzwagen demnach nicht bemerkt und bog in dem Moment nach links ab. Der Rettungswagen fuhr daraufhin gegen einen Baum - der Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus - ebenso die Patientin im Krankenwagen sowie eine Rettungsassistentin und der Fahrer des Autos. Die Feuerwehr Wedemark war nach eigenen Angaben mit 29 Kräften im Einsatz. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

