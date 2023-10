Stand: 02.10.2023 12:40 Uhr Unfall in Hannover: Mann stirbt bei Zusammenstoß mit Stadtbahn

Im hannoverschen Stadtteil Mittelfeld ist ein 28-Jähriger von einer Stadtbahn erfasst worden und gestorben. Nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes der Polizei meldete eine Passantin am Sonntagmorgen in Höhe der Haltestelle "Am Mittelfelde" eine leblose Person auf den Gleisen. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes aus Hannover feststellen. Den Angaben zufolge war er aus bislang ungeklärten Gründen unter einen Triebwagen einer Stadtbahn der Linie 8 geraten. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst Hannover bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

