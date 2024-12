Stand: 13.12.2024 10:40 Uhr Unfall auf B243: Drei Schwerverletzte nach Überholmanöver

Bei einem Unfall auf der B243 zwischen Nette (Landkreis Hildesheim) und Wesseln sind am Donnerstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 61-Jähriger einen Lkw überholen. Als er auf die Gegenfahrbahn ausscherte, stieß er seitlich gegen den Wagen einer 66-Jährigen. Laut Polizei versuchte der Mann wieder einzuscheren und touchierte dabei einen Lkw, der aber weiter fuhr. Die Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer den Vorfall nicht mitbekommen hat. Danach fuhr der 61-Jährige zurück auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem anderen Auto zusammen. Die drei Autofahrer kamen laut Polizei mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Die B243 war nach dem Unfall bis in die Nacht gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05063) 90 10 zu melden.

