Stand: 09.01.2025 10:22 Uhr Unfall auf A7 bei Hannover: Mann stirbt nach Kollision

Auf der A7 bei Hannover ist nach einem Unfall der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Am Mittwochnachmittag war aus bislang ungeklärter Ursache ein Transporter aus Tschechien auf der A7 am Kreuz Kirchhorst auf einen Pkw aufgefahren, teilt die Polizei mit. Dieser prallte dann gegen ein weiteres Auto. Danach kollidierte der Transporter mit einem Sattelzug. Fahrer und Beifahrer wurden von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der bislang nicht identifizierte Fahrer, so eine Polizeisprecherin. Auch die Fahrer des Lkw und eines der beteiligten Autos wurden verletzt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht klar. Die A7 musste bis in die Nacht hinein gesperrt werden.

