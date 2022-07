Stand: 03.07.2022 14:32 Uhr Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat in Hannover-Bemerode

Nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Hannover sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Unbekannte hatten sich in der Nacht zu Sonnabend an dem Automaten im Stadtteil Bemerode zu schaffen gemacht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ziel der Täter sei es vermutlich gewesen, an das Geld in dem Automaten an der Stadtbahnhaltestelle "Feldbuschwende" zu gelangen, hieß es. Das gelang offenbar nur eingeschränkt: Eine im Automaten installierte Farbpatrone habe vorhandene Geldscheine unbrauchbar gemacht - weswegen die Täter ausschließlich Münzen erbeuten konnten. Der Automat wurde durch die Sprengung beschädigt. Die Polizei schätzt den schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Ein Anwohner, der von einem lauten Knall gegen 3 Uhr geweckt wurde, hatte zwei Personen an dem Automaten gesehen, die anschließend flüchteten. Die Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

