Stand: 12.03.2024 10:51 Uhr Unbekannte bringen Esel in Lebensgefahr - mit Möhren

Gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht: Auf einem Lehrbauernhof in Pattensen in der Region Hannover haben Unbekannte am Montag trotz Verbots einem Esel unter anderem Möhren zum Fressen gegeben - und das Tier damit in Lebensgefahr gebracht. Laut Polizei stand neben der Koppel mit dem Esel ein Schild, das das Füttern verbietet. Aus gutem Grund: Denn das Futter führte bei dem Esel zu einer lebensbedrohlichen Kolik. Das Tier musste in eine Tierklinik gebracht und dort behandelt werden. Gegen den oder die Unbekannte wird laut Polizei nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

