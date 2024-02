Stand: 16.02.2024 08:39 Uhr Umweltzone in Hannover endet nächsten Donnerstag

Die Stadt Hannover hat das Datum für das Ende ihrer Umweltzone festgelegt. Am 22. Februar 2024 werden alle entsprechenden Maßnahmen aufgehoben, heißt es aus dem Rathaus. Dann brauchen Fahrzeuge keine grüne Plakette mehr, wenn sie in der Innenstadt unterwegs sind. Die Verwaltung reagiert damit auf einen Beschluss des Rates. Der Abbau der Verkehrsschilder soll bereits in der nächsten Woche beginnen und rund sechs Wochen dauern. Die Umweltzone wurde in Hannover 2008 wegen zu hoher Konzentrationen von Stickstoffdioxid in der Luft eingeführt. Mittlerweile würden die Grenzwerte an allen Messstellen eingehalten, hieß es. Das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim war zu dem Schluss gekommen, dass dies künftig auch bei schlechten Verkehrs- und Wetterumständen der Fall sein dürfte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.02.2024 | 06:30 Uhr