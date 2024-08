Stand: 27.08.2024 15:21 Uhr Überfall auf Wettbüro: Täter erbeutet Bargeld

Ein Unbekannter hat am Montag ein Wettbüro in Barsinghausen (Region Hannover) überfallen und Bargeld erbeutet. Laut Polizei hat der Mann das Wettbüro an der Altenhofstraße um kurz vor 23 Uhr aufgesucht. Den Angaben zufolge war er maskiert und bewaffnet. Er soll den 29-jährigen Fillialleiter aufgefordert haben, ihm die Einnahmen auszuhändigen. Der Filialleiter habe daraufhin zwei Tresore geöffnet, so die Polizei. Dem Täter gelang es schließlich, mit einer nicht bekannten Summe Bargeld zu fliehen. Die Polizei beschreibt den Mann als etwa 1,80 Meter groß. Er trug demnach bei dem Überfall eine weiße Maske und einen Pullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war. Außerdem trug er eine schwarze Hose, blaue Handschuhe und dunkelgraue Adidas-Turnschuhe mit weißen Socken. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und bittet unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 um Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min