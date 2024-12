Stand: 23.12.2024 08:16 Uhr Überfall auf Tankstelle in Hannover: Polizei sucht Zeugen

In Hannover-Bemerode hat ein Unbekannter in der Nacht zu Sonntag eine Tankstelle überfallen. Laut Polizei betrat der junge Mann maskiert den Verkaufsraum und bedrohte den 24-jährigen Kassierer mit einem Messer. Auf diese Weise sei es ihm gelungen, Bargeld zu erbeuten, so die Polizei. Anschließend floh der Täter. Bislang fehlt von ihm jede Spur. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt. Er beschrieb den Räuber laut Polizei als etwa 17 Jahre alt, 1,75 Meter groß und sportlich. Bei dem Überfall soll der junge Mann eine schwarze Jacke, blaue Jeans und eine Sturmhaube getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.12.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover