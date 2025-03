Stand: 17.03.2025 20:37 Uhr Transporterfahrer verletzt Neunjährige in Hannover und fährt weg

Eine Neunjährige ist in Hannover angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte das Mädchen am Samstagnachmittag im Stadtteil Seelhorst mit anderen Kindern auf einem Gehweg gespielt. Als sie die Straßenseite wechseln wollte, stieß sie den Angaben zufolge mit einem Kleintransporter zusammen. Das Fahrzeug überrollte demnach ihr rechtes Bein. Der Fahrer hielt laut Polizei erst kurz an, beschleunigte dann aber und fuhr davon. Die Neunjährige kam in ein Krankenhaus und wurde operiert. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Bei dem Transporter handelt es sich demnach um ein weißes Speditionsfahrzeug mit einem Logo. Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren bittet, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (0511) 109 36 17 zu melden.

