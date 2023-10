Stand: 01.10.2023 17:23 Uhr Traktor und Museumseisenbahn stoßen zusammen: Viele Verletzte

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) sind am Sonntagnachmittag ein Traktor mit Anhänger und eine Museumseisenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die 20-jährige Treckerfahrerin lebensgefährlich verletzt, wie ein Polizeisprecher dem NDR sagte. Von den insgesamt 200 Fahrgästen der Museumseisenbahn wurden 20 leicht verletzt. Die Lok des Zuges, der auf einer privaten Bahnstrecke fährt, entgleiste durch den Zusammenprall. Die Ursache für die Kollision ist unklar. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge an einem Bahnübergang, der keine Schranken, aber eine Lichtsignalanlage hat.

