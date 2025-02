Tote im Steinhuder Meer: Polizei sucht erneut See ab

Stand: 26.02.2025 11:54 Uhr

Am 25. Mai 2024 haben Spaziergänger im Steinhuder Meer in der Region Hannover eine tote Frau entdeckt. Ihre Identität ist bis heute unklar. Am Dienstag hat die Polizei den See erneut abgesucht.