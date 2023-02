Tötung mit Axt: Ex-Freundin des Angeklagten sagt heute aus Stand: 06.02.2023 02:00 Uhr Im Prozess gegen einen 37-Jährigen, der einen Mann aus Rinteln mit einer Axt getötet haben soll, sagt heute die Ex-Freundin des Angeklagten aus. Sie wird aus der Ukraine zugeschaltet.

Die Frau wird nach Angaben des Landgerichts Detmold (Nordrhein-Westfalen) per Video aus einem Gericht in der Nähe von Kiew zugeschaltet. Die Frau war vor dem Krieg in der Ukraine geflohen und nach der Tat Mitte Juni 2022 wieder zurückgekehrt. Sie war zum Tatzeitpunkt mit dem 39 Jahre alten Opfer liiert und lag zum Tatzeitpunkt neben ihm im Bett. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, die Zeugin im Anschluss in seiner Wohnung in Kalletal (Nordrhein-Westfalen) vergewaltigt zu haben. Der Mann bestreitet das.

VIDEO: Prozessauftakt: Angeklagter gesteht Tötung mit Axt (09.01.2023) (1 Min)

Mit Axt getöteter 39-Jähriger aus Rinteln: Angeklagter flüchtet

Im Anschluss war der Mann wochenlang auf der Flucht. Erst soll er die Zeugin und ihre Kinder in ein Auto gezwungen haben und mit ihnen weggefahren sein. Als der Wagen in eine Polizeikontrolle geriet, flüchtete er zu Fuß. Nahe der polnischen Grenze wurde er Mitte Juli gefasst.

Probleme mit Strom in der Ukraine - Befragung erst ab Mittag

Zunächst war die Aussage der Zeugin nach Angaben des Landgerichts Detmold für 9 Uhr vorgesehen. Die ukrainischen Behörden hätten jedoch darum gebeten, sie auf den Mittag zu verschieben. Die Gefahr eines Stromausfalls sei so früh am Morgen wohl zu groß, sagte ein Sprecher des Gerichts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.02.2023 | 06:30 Uhr