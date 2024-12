Stand: 11.12.2024 18:17 Uhr Tod bei Osterfeuer: Schwere Vorwürfe gegen Veranstalter und Feuerwehr

Nach dem tödlichen Unglück bei einem Osterfeuer in Beckedorf (Landkreis Celle) werden Vorwürfe gegen die Feuerwehr und den Veranstalter laut. Das Unglück sei vorhersehbar gewesen, so die Staatsanwaltschaft Lüneburg gegenüber NDR Niedersachsen am Mittwoch. So wurden laut einem beauftragten Sachverständigen keine Maßnahmen getroffen, um den Stamm in eine bestimmte Richtung fallen zu lassen. Zudem habe es um das Osterfeuer keine Sperrzone gegeben, in der der Stamm hätte fallen können, ohne dabei Besucher zu verletzen. Trotz Auflage war außerdem kein Ordnungsdienst im Einsatz. Der Gutachter wirft zudem der Feuerwehr vor, dass sie die Einsturzgefahr nicht erkannt und bedacht habe. Zuerst hatte die "Cellesche Zeitung" über das Gutachten berichtet. Bei dem Unglück in Beckedorf wurde eine 22-jährige durch einen umstürzenden Baumstamm getötet.

