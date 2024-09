Tarifrunde für Metallbranche: Arbeitgeber weisen Forderungen zurück Stand: 12.09.2024 14:31 Uhr In Hannover haben die Tarifverhandlungen für Zehntausende Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie in Niedersachsen begonnen. Die IG Metall verlangt unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt.

"Das passt überhaupt nicht in die derzeitige Landschaft", sagte Verhandlungsführer und Niedersachsenmetall-Präsident Wolfgang Niemsch zum Start der Tarifrunde am Donnerstag. Die Gewerkschaft IG Metall bekräftigte derweil ihre Forderung nach einer deutlichen Erhöhung. "Das ist dringend notwendig, weil der Druck auf die Portemonnaies der Kolleginnen und Kollegen enorm ist", sagte Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger. Die IG Metall wolle auch konjunkturelle Impulse setzen gegen die Konsumzurückhaltung in Deutschland. Neben der Erhöhung für Beschäftigte fordert die Gewerkschaft monatlich 170 Euro mehr für Auszubildende.

Tarifverhandlungen: IG Metall will schnelles Angebot

Von der Arbeitgeberseite verlangt die Gewerkschaft ein rasches und ernsthaftes Angebot. Für eine Hinhaltetaktik seien die zu lösenden Probleme zu groß. "Die Inflationsbestie hat ihre Spuren im Geldbeutel der Beschäftigten hinterlassen", betonte Verhandlungsführer Gröger. Das bremse den privaten Konsum und schade damit auch der Wirtschaft sowie dem sozialen Zusammenhalt. Die Gewerkschaft hat bereits Warnstreiks ab Ende Oktober angekündigt, sollten sich beide Seiten nicht einig werden.

Niedersachsenmetall: VW-Krise belastet gesamten Industriestandort

Die Arbeitgeberseite verweist auf die schwierige wirtschaftliche Lage. "Sieben Prozent sind nicht von dieser Welt", sagte Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt. Das Wirtschaftswachstum in Niedersachsen sei in den vergangenen Jahren zum Erliegen gekommen. Auch die Krise bei Volkswagen wirke sich massiv auf den gesamten Industriestandort aus.

