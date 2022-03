Stand: 11.03.2022 11:20 Uhr Streit eskaliert: Mann schlägt mit Baseballschläger auf Auto

In Hannover ist am Donnerstagvormittag ein Streit zwischen zwei Autofahrern eskaliert. Die beiden Autos waren im Stadtteil Lahe unterwegs, als der Fahrer im hinterherfahrenden Opel dem Fahrer im vorausfahrenden Mercedes den Mittelfinger zeigte und die Lichthupe nutzte. Der Mercedes hielt daraufhin an. Der 30-jährige Fahrer des Wagens stieg aus und schlug mit einem Baseballschläger auf das andere Auto ein. Als dessen 25-jähriger Fahrer ausstieg, bedrohte ihn der Angreifer mit einem Messer und flüchtete. Die alarmierte Polizei konnte den 30-Jährigen kurz darauf zusammen mit einem beschädigten Baseballschläger fassen. Gegen den Mann wird ermittelt, weil er den 25-Jährigen bedroht und das Auto beschädigt haben soll. Sein Kontrahent muss sich dagegen für den ausgestreckten Mittelfinger verantworten.

