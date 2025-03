Stand: 24.03.2025 08:07 Uhr Streit an Waschanlage eskaliert: Autofahrer schlägt zu

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Samstag ein 55-Jähriger attackiert worden, weil er eine Waschanlage nicht verlassen wollte. Obwohl der Mann das Waschprogramm mit seinem Sportwagen durchlaufen hatte, blieb er in der Anlage stehen, wie die Polizei mitteilte. Er ignorierte demnach, dass ihn andere Kunden und auch die Tankstellenbetreiberin ansprachen. Stattdessen begann er laut Polizei mit der weiteren Pflege seines Autos. Daraufhin soll ihn ein wartender Autofahrer geschlagen haben. Der 55-Jährige trug eine Wunde davon und beleidigte im Anschluss den 60 Jahre alten Angreifer. Die Polizei nahm drei Anzeigen auf - wegen Nötigung, Körperverletzung und Beleidigung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.03.2025 | 16:00 Uhr