Stand: 23.09.2024 15:30 Uhr Sexuelle Gewalt gegen Heimkinder: Kirche macht Missbrauch öffentlich

Heimkinder sind vor rund 60 Jahren in kirchlich vermittelten Pflegestellen Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Das hat die Landeskirche Hannover am Montag öffentlich. Die Kinder sollen in den 1950er- und 1960er-Jahren von der diakonischen Pestalozzi-Stiftung in Burgwedel(Region Hannover) in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Pfarramt in Elsdorf (Landkreis Rotenburg) vermittelt worden sein. Die Vorwürfe richten sich auch gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter, hieß es. Der Kirchenvorstand und der neue Pastor fanden im Pfarrhaus in Elsdorf unter anderem Briefe, in denen die Kinder und Jugendlichen von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen in ihren Pflegestellen schrieben. Der Superintendent des zuständigen Kirchenkreises Bremervörde-Zeven äußerte sich betroffen und versprach, dass allen Hinweisen konsequent nachgegangen werde. Betroffene, oder Menschen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kirchenkreis zu melden.

