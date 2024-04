Stand: 16.04.2024 22:08 Uhr Schwerer Unfall in Garbsen: Zwei Kinder unter den Verletzten

Bei einem Unfall in Garbsen (Region Hannover) sind am Dienstagabend zwei Kinder und ein Erwachsener teils schwer verletzt worden. Gegen 19.25 Uhr kam ein 39-Jähriger mit seinem Wagen in einer lang gezogenen Rechtskurve von der Burgstraße ab, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dann sei das Auto auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert worden und dort gegen zwei Bäume geprallt. "Der Pkw hat sich überschlagen und Feuer gefangen", sagte die Polizeisprecherin. Dann sei er einige Meter weiter auf der Seite liegen geblieben. Darin saßen demnach der Mann, ein zehnjähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge. "Alle sind in Krankenhäuser gekommen", berichtete die Sprecherin. Wie schwer die Insassen verletzt sind, konnte sie zunächst nur für den Jungen sagen. Der Fünfjährige sei mindestens schwer verletzt. Er sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die Unfallursache war vorerst unklar. Am späten Abend waren die Einsatzkräfte noch damit beschäftigt, Spuren am Unfallort zu sichern und dessen Verlauf mittels Technik zu rekonstruieren.

