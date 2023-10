Stand: 02.10.2023 06:37 Uhr Schwerbewaffnete Polizisten stoppen Hochzeitskorso

Schwerbewaffnete Polizisten haben in Hannover die Teilnehmenden eines Hochzeitskorsos durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten am Sonntagabend Schüsse aus den Autos gehört und riefen daraufhin den Notruf. "Wir hatten Hinweise, dass da mit Schreckschusspistolen aus dem Korso heraus in die Luft geschossen wurde", sagte ein Polizeisprecher. Acht Autos wurden demnach durchsucht, letztlich seien weder Schreckschusspistolen noch andere Waffen gefunden worden. Sämtliche Hochzeitsgäste mussten ihre Limousinen verlassen - so auch die Braut. Sie musste auf einer achtspurigen Hauptverkehrsstraße mitten in der Stadt in ihrem weißen Kleid auf das Ende der Polizeidurchsuchungen warten. Nach der Kontrolle hätten alle Gäste in Richtung Hochzeitsfeier weiterfahren dürfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min