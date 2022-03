Schröder will nicht mehr Ehrenbürger von Hannover sein Stand: 15.03.2022 16:42 Uhr Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verzichtet auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover. Das teilte er Oberbürgermeister Belit Onay am Dienstag mit.

Schröder informierte den Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), am Dienstag in einem Brief, den er auch im Karrierenetzwerk LinkedIn veröffentlichte. Dort steht: "Ihr Schreiben vom 11. März 2022 habe ich erhalten. Danach soll der Rat der Stadt Hannover mir die Ehrenbürgerwürde entziehen." Diesem Schritt will der Altkanzler offenbar zuvorkommen: "Ich verzichte unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover", schreibt Schröder weiter. Onay selbst hat sich bislang noch nicht geäußert.

Reicht Verzichtserklärung überhaupt aus?

Ein Stadtsprecher konnte am Dienstag zunächst den Eingang des Briefes nicht bestätigen. Es werde juristisch geprüft, ob die Verzichtserklärung ausreicht oder ob noch ein formaler Verwaltungsakt zum Entzug der Ehrenbürgerwürde notwendig sei. Ein Beschluss über den Entzug der Ehrenbürgerschaft sollte am 31. März gefasst werden. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion in Hannover, Lars Kelich, sagte NDR Niedersachsen, Schröders freiwilliger Verzicht sei wohl der würdigere Weg, als tatenlos zuzusehen, wie das Thema im Stadtrat erneut diskutiert werde.

Freundschaft mit Putin

Schröder gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er ist zudem Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat Führungspositionen bei den Erdgas-Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Anti-Korruptionsverbände hatten daher kürzlich gefordert, ihn zu einem Eintrag ins Lobbyregister zu verpflichten. Die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ist inzwischen von der Bundesregierung auf Eis gelegt worden. Erst vor wenigen Tagen hatte Schröder für Aufsehen gesorgt, als er nach Russland reiste, um mit Putin über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Über Ergebnisse und Hintergründe ist allerdings nicht viel bekannt.

Schröder "weiter Teil der Kriegsmaschinerie"

Die Stadt Hannover hatte zuvor angekündigt, trotzdem am Verfahren zur Aberkennung der Ehrenbürgerwürde Schröders festhalten zu wollen. Auch die SPD im Rathaus bleibt dabei: Solange Schröder weiter als Aufsichtsratschef beim russischen Unternehmen Rosneft tätig ist, sei er weiter Teil der Kriegsmaschinerie, sagte der Fraktionsvorsitzende Kelich.

Schröder ist seit 2006 Ehrenbürger von Hannover.

