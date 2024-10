Stand: 29.10.2024 12:33 Uhr Schottergarten-Kontrollen starten in Dedensen und Gümmer

Ab Dezember sollen in Dedensen und Gümmer (Region Hannover) Schottergärten kontrolliert werden. Das teilte die Stadt Seelze am Dienstag mit. Dazu werden zunächst Satellitenbilder ausgewertet. Im nächsten Schritt schauen sich dann Kontrolleure die Lage vor Ort an. Sollte es sich um einen nicht zulässigen Schottergarten handeln, würde die Stadt Seelze den Eigentümer mit einem Anschreiben informieren. Dann folgen Gesprächsangebote. Sollten die Eigentümer den Garten daraufhin nicht umgestalten, werden laut der Stadt Rechtsmittel eingesetzt und eine Frist mitgeteilt. Schottergärten sind gemäß der Niedersächsischen Bauordnung nicht zulässig. Danach müssen alle Grundstücksflächen, die nicht überbaut sind, als Grünflächen angelegt werden. Ebenfalls unzulässig sind stark gemulchte oder gekieste Flächen.

