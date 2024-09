Stand: 24.09.2024 01:12 Uhr Schlägerei in Barsinghausen: Opfer lag schon am Boden

Im Barsinghausener Stadtteil Bantorf (Region Hannover) sind am Samstagabend mehrere Menschen aufeinander losgegangen. Ein Opfer wurde in der Nähe eines Hotels geschlagen und getreten, auch als es bereits am Boden lag, so die Polizei. Die Schlägerei habe sich zeitweise auf die Straße verlagert, wodurch der Verkehr behindert wurde. Als die Polizei eintraf, waren einige Beteiligte nicht mehr vor Ort. Die Beamten ermitteln nun wegen mehrerer Körperverletzungen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können oder die Schlägerei fotografiert oder gefilmt haben. Sie können sich unter der Telefonnummer (05105) 52 30 bei der Polizei melden.

