Stand: 21.10.2024 09:51 Uhr Schafe in Nordstemmen ausgebüxt - Polizei sucht Besitzer

Drei Schafe sind am späten Samstagabend in Heyersum in der Gemeinde Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) über die Straße spaziert. Ein Fußgänger hatte die freilaufenden Tiere entdeckt und die Polizei informiert. Diese begleitete nach eigenen Angaben die Tiere weiter durch das Dorf, um nach der Besitzerin oder dem Besitzer zu suchen. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Die drei Ausreißer stehen laut Polizei nun auf einer eingezäunten Wiese im Dorf. Wer Hinweise zu den Besitzern der Schafe geben kann, der soll sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer (05066) 98 50 melden.

