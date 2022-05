Säugling im Mülleimer: Obduktion soll Todesumstände klären Stand: 25.05.2022 11:50 Uhr Der gestern in einer Mülltonne in Hannover-Misburg gefundene tote Säugling soll heute obduziert werden. Rechtsmediziner sollen feststellen, ob das Baby eine Totgeburt war oder hätte überleben können.

Bereits am Dienstag haben Rechtsmediziner die Babyleiche kriminalpolizeilich begutachtet. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilten, kann nach einer ersten Einschätzung derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Säugling überlebensfähig gewesen wäre. Die Polizei ermittelt deshalb jetzt wegen des Verdachts auf Totschlag durch Unterlassen.

Mutmaßliche Mutter rief die Polizei

Die 27-jährige mutmaßliche Mutter hatte sich am Dienstagmittag per Notruf bei der Polizei gemeldet. Sie berichtete von einer Geburt und sagte, dass ihr Lebensgefährte den leblosen Säugling in einem Mülleimer im Stadtteil Misburg-Nord abgelegt habe. Die Polizei überprüfte die Angaben und ließ sich von dem 22-Jährigen den Mülleimer zeigen. Darin fanden die Beamten das leblose Baby.

Ermittelnde befragen mutmaßliche Eltern und Zeugen

Die Polizei sperrte den Fundort der Babyleiche zeitweise weiträumig ab. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Fundort und am Ort der Geburt in einer nahegelegenen Wohnung. Die mutmaßliche Mutter wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Den 22-Jährigen nahmen die Beamten mit auf die Wache, wo er sich den Fragen der Ermittelnden stellte. Auch die mutmaßliche Mutter und Zeugen wurden befragt.

