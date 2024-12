Rund 18.000 Menschen zum Stadionsingen in Hannover erwartet Stand: 18.12.2024 15:23 Uhr Beim Stadionsingen in Hannover zeichnet sich ein Rekord ab. Nach Veranstalterangaben wurden für die vorweihnachtliche Benefizaktion rund 17.500 Karten verkauft - mehr als in den Jahren zuvor.

Im Fußballstadion am Maschsee werden am Mittwochabend nicht nur zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Singen von Weihnachtsliedern kommen, es werden auch zahlreiche Chöre mit dabei sein. Nach Veranstalterangaben sind darunter der Chor der Wohnungslosen, ein Gospelchor sowie der Kinderchor der Staatsoper Hannover. Begleitet werden sie von Bläsern und einer Band. Veranstalter des Stadionsingens ist der evangelische Kirchenkreis gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Laut Gospelreferent Jan Meyer wird gemeinsam ein bunter Mix an Weihnachtsliedern gesungen - zum Beispiel "Rudolph the Rednosed Reindeer", "In der Weihnachtsbäckerei" oder auch "Stille Nacht". Auch aus der Weihnachtsgeschichte soll gelesen werden.

Videos 1 Min Weihnachtliches Stadion-Singen in Hannover Erstmals zog es mehr als zehntausend Menschen zum Stadion-Singen von 14 Klassikern wie "Oh Tannenbaum". (15.12.2023) 1 Min

Stadionsingen: Erlös für den guten Zweck

Wie bereits in den beiden Vorjahren, ist der Erlös für einen guten Zweck bestimmt. Nach Veranstalterangaben werden die Überschüsse von Ticketverkauf und Spenden der Ökumenischen Essensausgabe und der HAZ-Weihnachtshilfe zugutekommen. Im Vorfeld wurden demnach bereits mehr als 17.500 Karten verkauft. Im vergangenen Jahr kamen rund 12.000 Menschen in das Stadion am Maschsee. Zur Premiere 2022 waren es 7.000 Sängerinnen und Sänger.

