Ver.di bestreikt Kaufland-Zentrallager in der Region Hannover Stand: 27.03.2024 06:36 Uhr Nach dem Warnstreik im Kaufland-Logistikzentrum in Barsinghausen werden heute zwei Kaufland-Zentrallager in der Region Hannover bestreikt. Zu dem Arbeitskampf aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di.

Als Grund nennt ver.di den Tarifstreit mit dem Handelsverband Deutschland (HDE). "Kunden von Kaufland müssen sich in den Tagen vor und nach Ostern auf ein ausgedünntes Sortiment in den Supermarkt-Regalen einstellen", sagte Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci in einer Mitteilung. Heute werden demnach zwei und am Donnerstag ein weiteres Zentrallager in der Region Hannover bestreikt. Höhepunkt der Streikwoche soll ein Osterstreik in der Innenstadt Hannovers am Gründonnerstag mit einer Kundgebung am Goseriedeplatz sein. Bereits am Dienstagmorgen hatte der Streik im Kaufland-Logistikzentrum in Barsinghausen begonnen, der 24 Stunden dauern sollte. Rund 300 von etwa 800 Mitarbeitern in Barsinghausen sind laut Ciftci bei ver.di organisiert.

Kaufland: Lieferung von Waren vollumfänglich sichergestellt

Kaufland teilte mit, man respektiere die Teilnahme von Mitarbeitenden an Streiks, wolle zu den Forderungen von ver.di sowie etwaigen Maßnahmen im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen aber nicht weiter Stellung nehmen. "Alle unsere Filialen haben regulär geöffnet, die vollumfängliche Warenversorgung ist weiterhin sichergestellt und unsere Kunden können ihre Einkäufe wie gewohnt bei uns erledigen", hieß es.

Tarifverhandlungen im Einzelhandel treten auf der Stelle

Die Tarifverhandlungen für die deutschlandweit Millionen Beschäftigten im Einzelhandel kommen seit fast einem Jahr kaum voran. Ver.di und der HDE verhandeln seit elf Monaten. Für viele Beschäftigte im Handel sei das Leben bei einem Tariflohn von weniger als 15 Euro pro Stunde kaum noch bezahlbar, sagte Gewerkschaftssekretär Ciftci. Die Arbeitgeber müssten daher ihrer sozialen Verantwortung nachkommen.

Ver.di fordert tariflichen Mindestlohn von 13,50 Euro

Die Gewerkschaft fordert nach eigenen Angaben für die Beschäftigten im tarifgebundenen Einzelhandel eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einen tariflichen Mindestlohn von 13,50 Euro. Auf Empfehlung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) haben mehrere Unternehmen, darunter die Schwarz Gruppe, zu der Kaufland gehört, bereits vor einem Tarifabschluss die Löhne angehoben.

