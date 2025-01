Stand: 16.01.2025 18:43 Uhr Raubüberfall in Hildesheimer Lokal: Tatverdächtiger in U-Haft

Am Mittwochmittag haben zwei Männer einen Hildesheimer Lokalbetreiber mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei sollen die beiden Täter den Mann bei einem Treffen in dem Lokal im Bereich des Hindenburgplatzes unter einem Vorwand in einen separaten Raum gelockt haben. Dort hätten sie ihn geschlagen und mit einer Schusswaffe bedroht. Sie nahmen dem Mann demnach eine vierstellige Summe Bargeld ab und flüchteten. Zeugen verfolgten die mutmaßlichen Täter und alarmierten die Polizei. Diese konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der 36-Jährige seit Donnerstag in Untersuchungshaft und schweigt zu den Tatvorwürfen. Der zweite Tatverdächtige sei noch auf der Flucht. Eine Täterbeschreibung wurde noch nicht veröffentlicht. Die genauen Hintergründe und Umstände der Tat seien noch unklar und werden ermittelt. Die Polizei Hildesheim sucht nach Zeugen und bittet diese, sich unter der (05121) 939 115 zu melden.

