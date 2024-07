Stand: 25.07.2024 12:23 Uhr Porsche-Fahrer fährt mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Ein Mann ist am Mittwochnachmittag mit seinem Porsche in Hannover-Mittelfeld statt der erlaubten 50 Stundenkilometer mit Tempo durch den Stadtteil gefahren. Damit sei der Autofahrer aus Hannover trauriger Spitzenreiter einer Geschwindigkeitskontrolle, teilte die Polizei mit. Den Raser erwarten nun 800 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Mit einem Fahrverbot müssen auch vier weitere Autofahrer rechnen, die während der dreistündigen Kontrolle in Mittelfeld deutlich zu schnell unterwegs waren. Insgesamt zählte die Polizei 43 Verkehrsteilnehmende, die die zugelassenen 50 Stundenkilometer überschritten. Gegen sie werden entsprechende Bußgelder verhängt.

