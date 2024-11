Stand: 01.11.2024 11:39 Uhr Pollhagen: Auto prallt gegen Mauer - Mitfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist ein 21-Jähriger in Pollhagen (Landkreis Schaumburg) mit seinem vollbesetzten Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Dabei wurden den Angaben der Polizei zufolge ein 24-jähriger Mitfahrer schwer, zwei weitere leicht verletzt. Die Landstraße in Richtung Nordsehl war für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Der 21-Jährige war laut Polizei auf der Landstraße in Richtung Pollhagen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte mit einer Grundstücksmauer und einem Gartenzaun. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

