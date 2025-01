Stand: 17.01.2025 18:35 Uhr Polizei sucht mit Foto nach Elfjähriger aus Barsinghausen

Die Polizei sucht seit Anfang der Woche nach der elf Jahre alten Milana T. aus Barsinghausen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurde die Elfjährige zuletzt in den frühen Morgenstunden des 12. Januar in einer Jugendeinrichtung in Barsinghausen gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen sei sie bislang nicht gefunden worden. Deshalb habe man sich entschlossen, jetzt ein Foto der Gesuchten zu veröffentlichen und die Bevölkerung um Mithilfe zu bitten. Milana T. ist laut Polizei zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß, sie hat glatte, lange, blonde Haare und trägt möglicherweise schwarze Kleidung. Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (05015) 523-115 bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min