Stand: 30.09.2024 13:32 Uhr Polizei entdeckt Hunderte Fälschungen auf Flohmarkt in Seelze

Auf dem Flohmarkt in Seelze (Region Hannover) hat die Polizei am Sonntag Hunderte gefälschte Waren zweier Verkäufer beschlagnahmt. Nach Angaben der Polizei fielen zwei Beamtinnen die Fälschungen bei ihrer Streife auf. Dabei handelt es sich um mehr als 300 Markentrikots und mehrere Luxus-Handtaschen. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Verkäufer, da der Handel mit gefälschter Ware strafrechtlich verboten ist. Die Beamten mussten die nachgemachten Kleidungsstücke und Accessoires in mehreren großen Kartons abtransportieren.

