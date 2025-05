Mertesacker-Villa kommt bei Sotheby's unter den Hammer Stand: 16.05.2025 15:09 Uhr Ex-Fußballprofi Per Mertesacker verkauft seine Luxus-Villa im Stadtteil Döhren in Hannover. 8,5 Millionen Euro soll die Immobilie kosten, die über Sotheby's London versteigert wird - als erste aus Deutschland.

875 Quadratmeter Wohnfläche, 18 Zimmer, sechs Tiefgaragenplätze mit Autolift, Wellnessbereich, Panoramafenster, Fußbodenheizung, mehrere Terrassen und ein riesiger Garten mit Blick auf die Leinemasch: In diese Villa wollte eigentlich Ex-Fußballspieler Per Mertesacker mit seiner Familie ziehen. Doch nun haben sich die Pläne offenbar geändert: Der in Pattensen (Region Hannover) geborene Fußball-Weltmeister bleibt mit seinen fünf Kindern vorerst in London und die Villa steht zum Verkauf.

Mertesacker-Villa: Interessierte können Angebote online abgeben

Versteigert wird das moderne, weiße Anwesen über Concierge Auctions, die Auktionsplattform für Luxusimmobilien von Sotheby‘s. Im Exposé wird es dort als "architektonisches Meisterwerk" beschrieben, mit "anspruchsvollem Design und erstklassiger Ausstattung". Gelistet ist die Villa für 8,5 Millionen Euro. Interessierte können bereits online Gebote abgeben - Startgebote erwartet Concierge Auctions nach eigenen Angaben zwischen drei und fünf Millionen Euro. Das höchste Vorgebot bestimmt den Mindestpreis für die Live-Auktion, die am 29. Mai in London stattfindet. Wer sich einen Überblick über das 2024 fertiggestellte Anwesen verschaffen will, findet auf der Website von Concierge Auctions neben Fotos auch ein Video: Darin ist zu sehen, wie ein Mann durch Hannover bis zur Villa fährt und das Haus betritt. Dann fährt die Kamera durch die verschiedenen Stockwerke und Räume.

Mertesacker-Anwesen umfasst drei Wohnungen

Per Mertesacker leitet seit 2018 bei seinem Verein Arsenal London die Arsenal Academy, die junge Nachwuchsspieler fördert. Dort will der Weltmeister von 2014 nun vorerst bleiben. "Außerdem will der Große da sein Abitur machen", erklärte Bruder Timo Mertesacker, der das Bauprojekt für seinen Bruder betreut hat, gegenüber der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ). Das Anwesen ist als Mehrgenerationenhaus konzipiert und lässt sich in drei Wohneinheiten aufteilen. In der kleineren Wohnung mit 270 Quadratmetern sollten laut HAZ ursprünglich Mertesackers Eltern einziehen, das Penthouse mit 308 Quadratmetern war für die älteren Kinder vorgesehen.

Erste deutsche Immobilie bei Sotheby's für den weltweiten Markt

Die Mertesacker-Villa ist die erste Immobilie in Deutschland, die das Auktionshaus Sotheby's einem weltweiten Markt anbietet. Ihre Luxusimmobilen-Plattform Concierge Auctions ist spezialisiert auf High-End-Häuser. Gegenüber der HAZ sagte Magda Provenzano, Consultant bei dem Maklernetzwerk von Sotheby's, hier kämen nur "wirklich außergewöhnliche Immobilien" auf den Markt - 95 Prozent der angebotenen Häuser würden abgelehnt. "Umso stolzer sind wir, dass es uns mit der Mertesacker-Villa geglückt ist."

