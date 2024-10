Stand: 28.10.2024 10:17 Uhr Pattensen: Streit in Großfamilie eskaliert auf offener Straße

In Pattensen (Region Hannover) ist am frühen Sonntagmorgen ein Streit innerhalb einer Großfamilie auf offener Straße eskaliert. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 2 Uhr früh vor einem Kiosk im Ortsteil Schulenburg zunächst neun Familienmitglieder in eine verbale Auseinandersetzung. Der Konflikt eskalierte zu Handgreiflichkeiten, Bedrohungen und Beleidigungen. Zwei Männer aus Schulenburg wurden dabei leicht verletzt. Sie flohen vor dem Eintreffen der Polizei in ihren Autos. Gegen die namentlich bekannten Beteiligten wurden Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass der Streit in Schulenburg die Fortsetzung eines vorangegangenen Konflikts mit anderen Familienangehörigen in Salzgitter ist.

