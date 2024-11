Organisierte Kriminalität: Neues Lagebild für Niedersachsen Stand: 15.11.2024 14:53 Uhr Am Montag werden Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) in Hannover gemeinsam das Lagebild "Organisierte Kriminalität in Niedersachsen 2023" vorstellen.

von Angelika Henkel

"Organisierte Kriminalität" - damit ist sind nach Definition der Polizei Banden gemeint, die arbeitsteilig nach Gewinn streben und dabei auch Politik und Medien, Wirtschaft und Behörden für ihre Interessen einspannen. Dies könnte bei der Staatsanwaltschaft Hannover passiert sein. Ein Staatsanwalt, der jahrelang für die Bekämpfung von Drogenbanden zuständig war, ist in Untersuchungshaft wegen des Verdachts, er könnte Informationen an Kriminelle weitergegeben haben. Es stehen Fragen im Raum, warum er nicht schon nach ersten Verdachtsmomenten versetzt wurde und wie vernetzt die kriminelle Szene in Justiz und Polizei ist.

Videos 2 Min Wahlmann: Kampfansage gegen Organisierte Kriminalität Niedersachsens Justizministerin verweist auf hohen Anteil der Drogenkriminalität und möglichen Folgen. (18.11.2023) 2 Min

Drogenhandel im Fokus

Drogen gelten als Hauptgeschäftsfeld der Organisierten Kriminalität, polizeiintern ist von einer Kokainschwemme die Rede und hohen Geldsummen, die mit Drogenhandel einhergehen. Das dürfte sich auch im Lagebericht 2023 für Niedersachsen niederschlagen, den die Ministerinnen vorstellen.

Geknackte Kommunikation offenbart Einblicke

Grund für den Anstieg der aufgeklärten Fälle: 2020 gelang es Europol, Kommunikationswege der Verbrecherwelten zu hacken, die bis dahin als absolut sicher galten - etwa des Anbieters Enchrochat. Mit Programmen wie diesem hatten sich Schwerstkriminelle im Glauben, völlig abgeschottet zu chatten, zu offenen Drogendeals verabredet. "Diese Kommunikation hat der Polizei enorme Einblicke verschafft. Die Chats waren und sind kostbare Beweismittel gegen die Organisierte Kriminalität", sagte Stefan Franz vom Bund deutscher Kriminalbeamter dem NDR.

Bundesweites Lagebild: Geschäft mit Drogen auf Höchststand

Das Geschäft mit Drogen, vor allem Kokain, ist auf dem Vormarsch. Bundesweit verzeichnete das Bundeskriminalamt für 2023 einen neuen Höchststand. Es gebe immer größere Mengen, die entdeckt werden, immer mehr Fälle, die auffliegen, heißt es im Lagebild, das bereits veröffentlicht ist.