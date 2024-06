Stand: 03.06.2024 18:08 Uhr Offenbar Haftbefehl gegen Ex-Ihme-Zentrum-Investor Windhorst

Das Insolvenzgericht in Hannover hat offenbar Haftbefehl gegen Lars Windhorst, den Großspekulanten und zeitweiligen Haupteigentümer des Ihme-Zentrums, angeordnet. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Anlass ist dem Bericht zufolge das Insolvenzantragsverfahren, das gegen Windhorsts zahlungsunfähige Tochterfirma Projekt IZ Hannover GmbH (PIZ) läuft. Zum einen sei Windhorst zu einem Anhörungstermin im April nicht erschienen. Er komme nach Auffassung von Insolvenzverwalter Jens Wilhelm und dem zuständigen Gericht auch sonst seiner Mitwirkungspflicht nicht nach. Windhorst hat der Zeitung zufolge bereits Beschwerde gegen den Haftbefehl eingelegt. Auch in Schleswig-Holstein sorgt der Spekulant für Unmut. Dort hat er zwei Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg gekauft und ihnen versprochen, Arbeitsplätze zu erhalten und zu investieren. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisierte aber bereits, Windhorst habe von seinen jüngst gemachten Versprechen bis heute keines eingehalten.

