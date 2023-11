Oberleitungsschaden in Hannover: Störung wohl bis Donnerstagmorgen Stand: 29.11.2023 22:57 Uhr Nach dem Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof Hannover kann es laut Deutscher Bahn noch bis Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Der Bahnverkehr läuft nur langsam wieder an.

Die Einschränkungen im Zugverkehr könnten bis in die Morgenstunden andauern, teilte ein Sprecher der Bahn dem NDR in Niedersachsen am späten Mittwochabend mit. Betroffen ist vor allem die Ost-West-Achse von Berlin ins Ruhrgebiet und die Nord-Süd-Achse. In Richtung Süden rollt der Verkehr auf drei der vier Gleise wieder. Bei den Gleisen Richtung Osten arbeitet man jedoch weiterhin an der Beseitigung der Störung. Betroffen sind Züge im Nah-, Regional- und Fernverkehr. Die Störung wirkt sich auch auf andere Bahnhöfe aus: In Göttingen kam es am Abend ebenfalls zu starken Verspätungen. Die Züge stauten sich in Hannover, es gebe jedoch keine Lokführer, um sie wegzufahren, sagte ein Zugbegleiter dem NDR Niedersachsen.

Ausfälle im Nah-, Regional- und Fernverkehr

Am Nachmittag waren kurzzeitig alle Gleise am Hauptbahnhof Hannover gesperrt worden. Viele ICE - etwa von Berlin nach Köln, von Hamburg nach München oder nach Nürnberg - wurden umgeleitet und hielten ersatzweise am Bahnhof Hannover-Messe Laatzen, hieß es von der Deutschen Bahn. Im Bahnhof in Hannover bildeten sich lange Schlangen am Informationsschalter der Deutschen Bahn. Auf der Anzeigetafel wurden für fast alle Züge Verspätungen angezeigt, teilweise mehr als 100 Minuten. Man arbeite unter Hochdruck an der Reparatur der Oberleitung, hieß es. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindung kurz vor Abfahrt des Zuges über die elektronische Fahrplanauskunft im Internet zu prüfen.

Stromabnehmer von Zug abgerissen und auf Oberleitung gefallen

Laut Bundespolizei hatte sich rund 800 Meter vor dem Hauptbahnhof ein Stromabnehmer von einem Zug gelöst, war in eine Oberleitung gefallen und hatte diese abgerissen. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. "Wir haben die Ermittlungen vor Ort abgeschlossen und nichts strafrechtlich Relevantes festgestellt."

