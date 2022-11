Stand: 23.11.2022 12:43 Uhr Nordstemmen: 17-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Im Landkreis Hildesheim ist eine 17-Jährige bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben hatte ein 19-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in Nordstemmen ein anderes Auto überholt. Dabei übersah er offenbar die Jugendliche, die ihm mit ihrem Motorrad entgegenkam. Die 17-Jährige wurde bei dem Frontalzusammenprall so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.11.2022 | 13:30 Uhr