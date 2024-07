Stand: 08.07.2024 09:29 Uhr Neustadt am Rübenberge: Feuer bricht in Mehrfamilienhaus aus

In einem Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers entstand der Brand am frühen Montagmorgen im Dachgeschoss des Gebäudes. Die hölzerne Decke bereitete beim Löschen einige Probleme. Die Feuerwehr musste immer wieder Dachziegel entfernen, um an darunter liegende Glutnester zu gelangen. Alle Bewohner des Hauses sowie des Nachbargebäudes an der Straße Landwehr konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Die Brandursache ist noch unklar. Erst wenn das Feuer komplett gelöscht ist, kann die Polizei mit ihren Ermittlungen beginnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.07.2024 | 06:30 Uhr