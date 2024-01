Stand: 05.01.2024 11:56 Uhr Nackter Mann überfällt zwei Frauen in Hannover

In Hannover hat ein nackter Mann am Neujahrsmorgen zwei junge Frauen überfallen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilten, waren die 24 und 25 Jahre alten Frauen zusammen im Stadtwald Eilenriede unterwegs, als der unbekleidete Mann plötzlich aus dem Dunkeln hervortrat und eine der Frauen zu Boden schlug. Anschließend gab es ein Handgemenge mit der anderen Frau. Danach flüchtete der Mann. Die Polizei fand vor Ort zurückgelassene Kleidungsstücke. Beamte konnten daraufhin einen 37-jährigen Verdächtigen aus Seelze festnehmen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere ein von den Betroffenen genanntes Paar soll sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben. Außerdem werden zwei Radfahrer als mögliche Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

