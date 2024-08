Stand: 08.08.2024 08:49 Uhr Nach Verfolgungsjagd: Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

In der Gemeinde Auetal (Landkreis Schaumburg) hat sich die Polizei am Dienstag vor einer Woche eine Verfolgungsjagd mit drei mutmaßlichen Drogenhändlern geliefert. Sie sollen zuvor an einen 39-Jährigen eine größere Menge Rauschgift verkauft haben. Dabei wurden sie von Ermittlern beobachtet, teilte die Polizei mit. Bei einer anschließenden Flucht warfen die Verdächtigen demnach Bargeld und Drogen aus dem Auto. Die Fahrt habe schließlich an einem Baum in Rinteln geendet. Das Auto ging nach dem Unfall in Flammen auf. Nach Angaben der Polizei wurden neben den drei Verdächtigen aus Rinteln und Auetal auch der 39-jährige mutmaßliche Käufer festgenommen. Anschließend sei seine Wohnung mithilfe von Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsucht worden. Er soll möglicherweise eine Schusswaffe besitzen, so die Ermittler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.07.2024 | 08:30 Uhr